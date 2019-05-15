Для подписчиков старается? Павел Воля поздравил сына в Instagram

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

«Если бы у Павла не было ни одного подписчика, то он бы не выложил это трогательное, личное, адресованное поздравление своему ребёнку», - пользователи считают юмориста «показушником».

Телеведущий Павел Воля поделился с подписчиками важным событием в своей жизни. Артист душевно поздравил в Instagram 6-летнего сына с днём рождения.

«Роберт, ты уже можешь прочитать, но пока дебри инстаграма - это не твоё. Твоё - бегать прыгать, кричать и смеяться. Лучший «хвостик в любом деле. Будь здоров, улыбайся, удивляй! Спасибо, что выбрал нас», - написал Паша трогательное послание сыну.

Не все пользователи оценили поздравление Павла в личном блоге. Многие посчитали, что телеведущий работает на 12 миллионов подписчиков, ради пиара.

«Если Роберт не читает ваше инстаграмное поздравление, зачем вы его здесь поздравляете? Для подписчиков стараетесь?», - пишут хейтеры на странице Павла. Логичнее поздравить сына дома в семейном кругу, раз он ещё не пользуется Instagram, скорее всего, Павел хотел послушать от фанатов какой он хороший родитель.

Юморист неоднократно высмеивал девушек, которые всю свою жизнь выставляют напоказ подписчикам, ради лайков и комментариев. Очевидно, Павел сам не понял, как пиар затянул его в социальные сети. В последнее время Воля все чаще публикует посты с рекламой курсов «Сила Воли» - собственного магазина. А чтобы удержать большое количество подписчиков приходится радовать их подобными «мимимишными» поздравлениями и поддерживать статус хорошего отца.

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Автор - Светлана Гончарова
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