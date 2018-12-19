«Мумий Тролль» выступит с концертом в рамках Гран-при России в Сочи

Сегодня, 01:55 \\ Шоу-бизнес

Организаторами Гранд-при России «Формулы-1» уже объявлен первый участник концертной программы. 27 сентября, в день открытия, выступит популярная в России группа «Мумий Тролль». Как сообщают организаторы, большую часть концертной программы они постараются заполнить преимущественно рок-исполнителями, чтобы сделать мероприятие более драйвовым.

 

Для России это шестые в истории гонки чемпионата «Формула-1». Гранд-при пройдет на сочинском автодроме и продлиться три дня, с 27 по 29 сентября. Как и в предыдущих «королевских гонках», заезд для главных звёзд автоспорта пройдет в последний день мероприятия.

Организаторы планируют устроить обширную развлекательную программу, превратив мероприятие в своеобразный фестиваль. Помимо вышеупомянутой концертной программы рок-исполнителей, будет организованно дриф, мото и авиа шоу, а также выставка автомобилей.

В целях популяризации автоспорта в России организаторы пошли на встречу россиянам и пересмотрели ценовую политику. Стоимость посещения чемпионата стала самой демократичным в календаре «Формулы-1». Россияне смогут посещать зону свободного посещения все три дня гонок за 4 тысячи рублей.


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