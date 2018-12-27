«То жирная, то страшная, то старая» - Кудрявцева показала все свои комплексы

Вчера, 23:16 \\ Шоу-бизнес

Такая уверенная в себе ведущая, оказывается, тоже сильно переживает по поводу собственной внешности.

 Сейчас Лера Кудрявцева считается одной из самых популярных телеведущий России, ее многие узнают, любят, уважают, а к тому же она является счастливой женой и матерью. Казалось бы, ничего не должно омрачать жизнь богатой, полярной и знаменитой женщины в самом расцвете лет, но, оказывается, омрачает, и очень сильно. Сегодня Кудрявцева показала все свои комплексы, наличие которых вряд ли заподозришь при беглом взгляде на знаменитость.

 

«Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх блин» - пишет Кудрявцева под фото, где сидит в солнцезащитных очках.

Собственно, ее слова звучат, как жалоба человека впавшего или проваливающегося в депрессию – ничего не радостно, все плохо и ужасно. Но с другой стороны, глядя на Леру сложно поверить, что она жалует всерьез, а не полушутливо напрашивается на комплимент, ведь в свои почти 48 лет она выглядит весьма достойно.

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Автор - Твардовская Нина
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