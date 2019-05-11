Совпадение? Сын Орбакайте всё быстрее превращается в копию Галкина

Уже самой Кристине, вероятно, стыдно публиковать фото Дени, так похожего на ее отчима.

Сейчас дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте счастлива в браке, воспитывает двоих детей, в то время как старший сын Никита Пресняков давно вырос и скоро, наверно, сам станет родителем. Однако так хорошо на личном фронте у звезды было не всегда, за плечами артистки два неудачных брака, в одном из которых муж так ее ревновал, что даже поднимал руку. Однако были ли поводы для ревности? Сказать сложно, но находясь в том браке Кристина родила сына Дени, который все еще носит фамилию Байсаров, но при этом всё быстрее превращается в копию Максима Галкина.

Поклонники и журналисты не в первый раз замечают, как сильно юноша похож на своего «деда», при том, что кровное родство их никак не должно связывать. Или должно?

Как раз в то время, когда Орбакайте состояла в браке с мужем-ревнивцем, Галкин только начинал карьеру, что, впрочем, делала и Кристина. Возможно, пара познакомилась на одном из концертов и, вероятно, закрутила непродолжительный роман. В этом случае, становится ясно, почему очень долго Орбакайте не хотела воспринимать нового мужчину матери, ведь могла банально ревновать Галкина к Алле Борисовне. Впрочем, это только предположения, основанные эмпирических наблюдениях, а для разрешения ситуации потребовался бы как минимум тест ДНК Дени и всех его предполагаемых родителей.