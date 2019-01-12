Лучший «хвостик»: Воля и Утяшева поблагодарили сына за его рождение

Вчера, 17:58 \\ Шоу-бизнес

6-летнему Роберту пожелали «бегать, но не убегать далеко».

Сегодня в день рождения своего сына Павел Воля и его супруга-гимнастка Ляйсан Утяшева решили поблагодарить 6-летнего Роберта за его рождение. В Instagram пара совместно опубликовала фотографию, где собрались Паша, Ляйсан и их сынок Роберт вместе, как раз во время их поздравления лучшему «хвостику».

«Роберт, ты уже можешь прочитать этот текст, но пока дебри инстаграма это не твое. Твоё бегать, прыгать, кричать и смеяться, рисовать всё взахлёб, делать экспериментыНо когда-то это письмо долетит, и ты прочтёшь егоЛучший «хвостик» в любом деле! Но уже есть дела, где мы твои «хвостики». Это прекрасно, хоть и случилось очень скоро», – отметили в своих профилях Ляйсан и Павел.

Искренние поздравления от родителей, конечно, маленький Роберт ещё не прочтет, однако видно, с какой душой любят мальчика и как к нему относятся родители. Буквально всё поздравление пропитано их теплом, заботой и любовью.

Пожелав сыну улыбок, искреннего удивления от жизни и здоровья, родители поблагодарили сына за то, что он выбрал их, за что Паша и Ляйсан очень любят маленького Роберта.

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Автор - Наир Мухметов
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