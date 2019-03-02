«Синий кит - это насекомое»: Дети Киркорова уже пострадали от невнимания отца

Вчера, 18:47 \\ Шоу-бизнес

Знания малышей демонстрируют, что певец, вероятно, совсем не занимается с наследниками.

Мнения об отцовских «талантах» Филиппа Киркорова кардинально различаются. С одной стороны, он достаточно много времени уделяет детям, не жалеет средств на организацию их досуга. Например, он, в отличие от своего подопечного Сергей Лазарева, взял наследников в Израиль в качестве группы поддержки на «Евровидение-2019».

Общаться с малышами король поп-сцены, похоже, совершенно не умеет. Практически на всех видеозаписях заметно, что детям неинтересно с отцом. Возможно, он использует их только для «пиара», а за пределами объективов предпочитает «свободную жизнь». Тем не менее, заметно, что дети Киркорова уже пострадали от его невнимания. И семилетний Мартин, и Алла-Виктория, которая на год старше него, в один голос заявили, что «синий кит – это насекомое».

Конечно, вряд ли уже школьники не знают элементарных основ зоологии, и малыши могли так пошутить. Вот только удивляет реакция отца: он и не посмеялся, и не исправил сына и дочь, а просто пренебрежительно отвернулся.

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Автор - Балог Анна
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