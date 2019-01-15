«Триумвират женской мести». Шепелев вывел на чистую воду близняшек, обманывавших звезду «Молодежки»

Вчера, 15:11 \\ Шоу-бизнес

Одна сестра родила ребенка, а вторая требовала алименты от Тимура Ефременкова, отказываясь от ДНК-теста.

Несколько лет назад непростая история произошла с актером из сериала «Молодежка» Тимуром Ефременковым: на одной женщине он женился, а вторую якобы бросил у алтаря. Через пару лет с законной супругой Юлией Кириенко актер развелся, и внезапно признал ребенка, которого ему родила вторая невеста - Валерия Лукашенко. Однако сейчас почему-то от теста ДНК девушка отказывается, что и стало причиной подозрений Ефременкова.

В студию пригласили мать Лукашенко и сестру-близняшку Викторию. Появление в студии последней стало поворотным моментом в ток-шоу, ведь ей тоже пришлось сдать тест на материнство предполагаемого ребенка Ефременкова. Однако самое интересное в этой ситуации состоит в том, что определить, кто именно является матерью Насти, так и не удалось с помощью теста ДНК, ведь сестры являются однояйцевыми близнецами. Однако эксперт передачи заметила, что Виктория, которая официально является тетей девочки, относится к девочке с большей нежностью, как мать и в соцсети публиковала фото с «племянницей», называя ее своей дочерью.

Так как тест ДНК не показал, кто из девушек является матерью Насти, полагаться оставалось только на детектор лжи. В итоге, Шепелев вывел на чистую воду близняшек, обманывавших звезду «Молодежки», и, по его мнению, против Ефременкова был «выдвинут триумвират женской мести», в котором могла участвовать даже мать. Эксперты из студии посоветовали обратиться сестрам к гинекологу, чтобы тот определил кто именно из них рожал, что докажет или опровергнет результаты детектора лжи.

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Автор - Твардовская Нина
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