Семейная идиллия закончилась: Дочь Барановской могла «бросить» надоевшую мать и уйти к отцу

Вчера, 14:34 \\ Шоу-бизнес

Пока Яна с отцом в Москве, Юлия уехала с сыновьями в Италию, вероятно, забыв о хороших отношениях с бывшим.

Знаменитая телеведущая уже не первый день «радует» подписчиков в Сети фотографиями с «итальянских каникул». Фотографии и интересные истории о приключениях в Италии, естественно, показывают счастливую жизнь матери-одиночки, которая ещё в 2013 году рассталась со своим бывшим мужем Андреем Аршавиным. Конечно, троих детей, которые воспитывала все эти годы Юлия, она тоже взяла бы с собой в Италию, если бы, вероятно, не вмешательство бывшего мужа. В последнее время Андрей не только окружил вниманием и поддержкой своих детей, но и, видимо, дал понять, что готов уже взять на себя обязательства отца.

Стало понятно, что дочь Барановской могла «бросить» надоевшую мать, с которой девочка провела все эти годы, и уйти к отцу. По фотографиям в Instagram телеведущей, можно сделать вывод, что девочка не ездила с матерью и двумя братьями на отдых, а осталась в Москве. Конечно, оставить квартиру на одну девочку Юлия бы не смогла, поэтому, вероятно, на несколько дней дочь Барановской уходила к самому близкому человеку, который остался у неё в Москве.

Не захотев ехать с матерью, видимо, девочка «намекнула» на разлад в отношениях с мамой. Семейная идиллия могла закончиться уже давно, только Юлия, очевидно, пыталась сохранить это своей тайной. Однако, каникулы в Италии показали, кто на самом деле любит мать, а кому телеведущая уже надоела.

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Автор - Наир Мухметов
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