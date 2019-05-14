Проект «Голос. Дети 6» заслуженно заставил о себе говорить

Вчера, 14:56 \\ Шоу-бизнес

Шестой сезон песенного конкурса «Голос. Дети» заставил о себе говорить. Он посеял яркие впечатления, позволил зрителям познакомиться с удивительно талантливыми детьми, каждый из которых имеет шансы на хорошую карьеру на большой сцене. Те люди, которые на ровном месте раздувают скандал вокруг финала, только способствуют росту популярности шоу.

  Напомним, что победителем шестого сезона с результатом в 56,5% голосов стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла. Ряд зрителей не согласились с ее успехом, заподозрив фальсификацию результатов СМС-голосования. В связи с этим компания «СМС-Сервисы», которая отвечала за проведение процедуры голосования и проверку его результатов, официально сообщила, что 26 апреля, в рамках голосования в передаче «Голос. Дети» были обработаны все звонки и смс-сообщения телезрителей в строгом соответствии с правилами голосования зрителей в прямом эфире программы «Голос. Дети-6», установленными организаторами телешоу. Тем самым, не осталось никаких сомнений в заслуженности победы Микеллы.

Те люди, которые переживали за других участников, должны понимать, что мы живем в эпоху «цифры». Сейчас Интернет стремительно отвоевывает позиции у телевидения. У Микеллы было сильное преимущество, ведь для «поколения Instagram» иногда «картинка важнее звукового сопровождения». Люди, которые имеют больше подписчиков в социальных сетях, чем конкуренты, всегда могут рассчитывать на большую поддержку, что и сказалось на результатах конкурса.


Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Довыпивался за любовь: Проскурякова отберет дочь у Николаева из-за его алкогольной зависимости – сеть

Бутылка его сгубит, и жена «по миру пустит» – пользователи сети уверены, что из-за...

Разговаривает не с матерью, а с птичками? Дочь Пугачёвой «ушла в себя» от недостатка внимания

Галкин показал, чем вынуждены заниматься его дети «взаперти».

Теперь не отвертится? Творчество Слепакова может иметь трагический финал

Чиновники могут прикрыть новый сезон «Нашей Раши», отомстив за пародию на власть в...

Семейный союз принца Гарри и герцогини Меган может рухнуть

 После появления на свет первенца, отношения между Гарри и Маркл могут потерпеть большие...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

 «Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ