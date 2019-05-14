Проект «Голос. Дети 6» заслуженно заставил о себе говорить

Шестой сезон песенного конкурса «Голос. Дети» заставил о себе говорить. Он посеял яркие впечатления, позволил зрителям познакомиться с удивительно талантливыми детьми, каждый из которых имеет шансы на хорошую карьеру на большой сцене. Те люди, которые на ровном месте раздувают скандал вокруг финала, только способствуют росту популярности шоу.

Напомним, что победителем шестого сезона с результатом в 56,5% голосов стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла. Ряд зрителей не согласились с ее успехом, заподозрив фальсификацию результатов СМС-голосования. В связи с этим компания «СМС-Сервисы», которая отвечала за проведение процедуры голосования и проверку его результатов, официально сообщила, что 26 апреля, в рамках голосования в передаче «Голос. Дети» были обработаны все звонки и смс-сообщения телезрителей в строгом соответствии с правилами голосования зрителей в прямом эфире программы «Голос. Дети-6», установленными организаторами телешоу. Тем самым, не осталось никаких сомнений в заслуженности победы Микеллы.

Те люди, которые переживали за других участников, должны понимать, что мы живем в эпоху «цифры». Сейчас Интернет стремительно отвоевывает позиции у телевидения. У Микеллы было сильное преимущество, ведь для «поколения Instagram» иногда «картинка важнее звукового сопровождения». Люди, которые имеют больше подписчиков в социальных сетях, чем конкуренты, всегда могут рассчитывать на большую поддержку, что и сказалось на результатах конкурса.



