Дочь пашет, а папа пляшет? Ребенок Николаева занялся физическим трудом

Возможный алкоголизм певца, в котором уверены многие фанаты, мог отбить у него всякое желание работать.

Недавно Игорь Николаев поделился на своей странице в социальной сети видео, как его 3-летняя дочь активно бегает по саду и поливает растения. В комментариях сразу стали писать, что даже в таком возрасте маленькую Веронику уже можно назвать помощницей, ведь она отлично справляется в некоторых делах по хозяйству. Возможно, ребенок певца занялся физическим трудом неспроста. В Сети часто обсуждают возможный алкоголизм артиста, ведь за ним давно закрепился статус любителя выпить. Тем более, его жена публиковала в своем Instagram пост о том, что боится перечить мужу. Многие сразу решили, что это связано с алкогольной зависимостью ее супруга.

Дочь пашет, а папа пляшет? Не исключено, что вероятная «любовь к бутылке» отбила у Николаева желание трудиться, и теперь он подготавливает к этому дочь. Примечательно, что пока ребенок бегал со шлангом, отец спокойно это снимал и не притронулся ни к одному инструменту. Пока что это только версия, но какие отношения в семье на самом деле и есть ли действительно у певца пристрастие к алкоголю, всегда остается по ту сторону камеры.