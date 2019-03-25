Насмехается над дочерью: Анна Бузова пожаловалась фанатам на непонимание матери

Сегодня, 10:16 \\ Шоу-бизнес

«Любимый сказал, что это полный провал, а когда я написала маме, что привезу ей эту картину, она мне ответила тремя смеющимися смайликами» – Сестра Ольги снова столкнулась с безразличием близких.

В сети уже долгое время обсуждается, что мать Бузовой Ирина Александровна воспитывала дочерей в строгости и они не получали должной любви. Многие пользователи отмечают, что у Ольги отношения с матерью лучше, чем у Анны. Даже на свой день рождения Ирина Александровна предпочла улететь с Олей в Барселону, а не отметить праздник в общем семейном кругу.

Недавно Анна Бузова опубликовала историю в Instagram, в которой поделилась с подписчиками своей шестой картиной, а также пожаловалась на непонимание матери. Анна рассказала, что встала в шесть утра, чтобы завершить написание своей картины, но близкие люди не оценили ее стараний. Вместо похвалы Бузова услышала от супруга, что это полный провал. Анна хотела подарить картину маме и сообщила ей об этом, а та в ответ не нашла ничего, кроме как насмехаться над дочерью, отправив ей смеющиеся смайлики. Младшая сестра Ольги Бузовой поинтересовалась, нравится ли кому-то ее произведение и предложила отправить его в виде подарку в любой город. По голосу Анны слышно, что ей неприятно, что ее картина никому не нравится.

В Instagram аккаунте Анны уже достаточно долго нет свежих фотографий с матерью, а вот Ольга намного чаще видится с ней. Возможно, в конфликте между сестрами Ирина Александровна приняла сторону старшей и поэтому ее так редко можно заметить с Аней.

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Автор - Анастасия Соколова
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