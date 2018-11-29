Выбор сделан? Бузова целуется и нежно держится за руки с Тимофеем Майоровым

Вчера, 18:00 \\ Шоу-бизнес

Юлия Барановская показала, как Ольга с экс-любовником мило держатся за руки и целуются во время концерта.

К телеведущей приехал бывший возлюбленный Тимофей Майоров, подарив ей шикарный букет роз. Далее они решили провести вечер вместе, и на одном из светских мероприятий, где в дуэте выступали Дмитрий Маликов и Анна Седокова, пару сняла на камеру Юлия Барановская. Там заметно, как бывшая, а может теперь и бывшая пара держатся за руки, пока слушают песни со сцены. Причем Майоров постоянно целует Бузову, после мероприятия пара отправилась на прогулку по ночному городу.

Слухи о романе Тимофея с Ольгой появились еще в далеком 2009 году, тогда они оба предпочитали скрывать свои отношения. Их часто замечали гуляющими в парках, на светских мероприятиях и футбольных матчах. Но впоследствии разгорелся скандал, который разлучил пару.

Дело в том, что бизнесмен Майоров заявил о краже собственного автомобиля, ценой в 4,5 млн рублей и потребовал выплату по страховке. Свидетелем по этому делу была Ольга Бузова, только вот ее показания разнились с показаниями соседей Тимофея. После этого влюбленную пару обвинили в мошенничестве с целью получения страховой выплаты.

После этого инцидента влюбленные позиционируют себя как друзья, однако часто появляются вместе на различных мероприятиях, подкрепляя слухи общественности о своем воссоединении. Возможно, выбор Ольги Бузовой уже сделан, но она не хочет придавать огласке свои отношения.

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Автор - Михаил Примаков
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