«Настоящий подвиг с ее стороны» - Коллеги Любови Полищук рассказали о ее последних съемках

Сегодня, 12:54 \\ Шоу-бизнес

Они в любой момент ждали смерти актрисы. Об этом, сдерживая слезы, сообщил актер Сергей Жигунов.

Российская и советская актриса Любовь Полищук скончалась в ноябре 2006 года, на 58 году жизни, причиной смерти стала саркома позвоночника. 21 мая этого года артистка могла бы отметить 70-летний юбилей. Недавно очередной выпуск программы Бориса Корчевникова «Далекие близкие» был посвящен Полишук, где среди гостей были коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Александра Назарова и Сергей Жигунов, которые рассказали о ее последних съемках.

Сергей Жигунов рассказал, что Любовь Григорьевна была очень энергичной и веселой женщиной, до последнего она оставалась душой компании. ‎Полищук долгое время скрывала свою болезнь, поэтому когда она рассказала о своих проблемах со здоровьем на съемочной площадке для всех это стало большим ударом. Ведь даже во время болезненной химиотерапии она находила в себе силы появляться на съемках и улыбаться. «В глазах у Любы появился испуг, но она продолжала работать в полную силу. И это был настоящий подвиг с ее стороны», - рассказал Сергей Жигунов. Как рассказали коллеги, после окончания съемок последней сцены с Любовью Григорьевной, весь съемочный коллектив долгое время просто аплодировал актрисе.

Все роли Полищук были особенными, она проникалась каждым персонажем и вносила частичку своей души, поэтому где бы она не снималась всегда запоминалась зрителям. Ее коллеги утверждали, что она многое могла сыграть, только ее потенциал почти не использовали в кино. Многие отмечали, что она полностью отдавала себя работе и советовали актрисе себя беречь. Но у нее был слишком заводной характер и сидеть на месте она не могла.

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Автор - Маргарита Фрет
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