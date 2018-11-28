Актер «Могучих рейнджеров» Пуа Магасива был найден мёртвым

Сегодня, 11:20 \\ Шоу-бизнес

В минувший понедельник стало известно о кончине молодого актёра Пуа Магасива. Ему было 38 лет.

 

Тело мужчины было обнаружили в центральном районе Веллингтона рано утром. Полицией пока не сообщается о причинах смерти мужчины, но представители органов власти утверждают, что признаков насильственной смерти иных подозрительных обстоятельств выявлено не было. Дело будет передано следователю.

Родственники сообщают, что Пуа со своей супругой Лиз Сэдлер улетал на несколько месяцев на Бали и лишь недавно вернулся.

Кинозвезда начал свой творческий путь ещё в 1992 году в картине «Шортланд-стрит». Популярность Пуа Магасива пришла после яркой роли Шейна Кларка, Красного рейнджера из сериала «Силовые рейнджеры ниндзя шторм». В фильмографии актера были такие фильмы как «30 дней ночи», «Глаз бури», «Свадьба Сионы» и «Паника на Рок-Айленде».

Помимо работы в кино, Магасива активно играл в театре, был телеведущим, принимал участие в съёмках различной рекламы, а также вёл один из эфиров на новозеландской радиостанции Flava.

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