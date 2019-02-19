«Разврат и содомия!» Фанаты обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе

Сегодня, 06:35 \\ Шоу-бизнес

Голые тела, пошлятина и безнравственность – подписчики считают, что звезды привлекают внимание к своей персоне с помощью пропаганды распущенности.

Как известно, Тарзан и Королева на данный момент находятся на отдыхе в Майами. Молодые люди делятся с поклонниками снимками и видео с отдыха, демонстрируя то, как отлично проводят время.

Недавние кадры в Stories звезд вызвали настоящий шок фанатов. Они были буквально обескуражены поведением Тарзана и Королевой на отдыхе.

Все начиналось довольно спокойно. На первых кадрах в Instagram Королевой она позировала с подругой, мужем Сергеем и танцевала на яхте. Далее женщина решила снять «занятие спортом», если это можно таковым назвать. На видеозаписи подруга Наташи и ее муж Глушко делали «физические упражнения» оголяясь и демонстрируя фолловерам свою «пятую точку». Под конец вечера Королева опубликовала неясное фото, на котором, вероятно, ее подруга прикрывает ей оголенную грудь.

Сергей Глушко также поделился с фанатами подобной видеозаписью. Он опубликовал ее в своем профиле, чем вызвал гнев многих подписчиков и злопыхателей. «Разврат и содомия!», «Перебор», «О времена, о нравы!» - не сдержали своих эмоций пользователи Instagram.

Скандалы на почве развратных действий в паре Королевой и Тарзана не новы. Еще в 2015 году в одном издании были опубликованы фото и видеозаписи пары интимного характера. Судя по всему, за неимением популярности молодые люди решили поднимать ее с помощью пропаганды распущенности.

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Автор - Валерия Кирсанова
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