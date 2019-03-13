Диана Гурцкая расстроена, что не может увидеть свой маникюр

40-летняя певица Диана Гурцкая записала для поклонников видеообращение, где поздравила их с наступлением весны. В честь этого певица сделала себе новый маникюр, но оказалась расстроена тем, что не может его увидеть.

Для своих подписчиков в соцсети Инстаграм Диана Гурцкая записала видео. На нем певица стоит возле куста сирени. В обращении к поклонникам, которое было снято в Академическом парке, Гурцкая отметила, что установилась хорошая погода, а также поздравила всех с наступлением весны.

Помимо этого, Гурцкая продемонстрировала свой новый маникюр с цветочным орнаментом, который выполнен в сиреневых тонах. «Говорят, что очень красиво», - сказала певица. Однако она все же расстроилась, что не может увидеть свой маникюр, но выразила надежду, что другие смогут оценить больше, чем она.

Подписчики поблагодарили певицу за поздравление, а также одарили ее комплиментами: «Выглядишь, как всегда потрясающе, а маникюр как модно говорить бомбический!!!»; «Вы Диана, очень красивая девушка!»; «Давайте нам побольше видео таких. Обожаю смотреть на вас».

Напомним, что от рождения Диана Гурцкая является незрячей. Но это не помешало девушке добиваться своих целей. Она стала востребованной певицей и успешным политиком. Гурцкая реализовала себя как женщина – в 2005 году вышла замуж за Петра Кучеренко, в 2009 году у пары появился сын Константин. Совместными усилиями с мужем певица основала фонд, который специализируется на помощи незрячим детям.