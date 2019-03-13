Диана Гурцкая расстроена, что не может увидеть свой маникюр

Сегодня, 04:55 \\ Шоу-бизнес

40-летняя певица Диана Гурцкая записала для поклонников видеообращение, где поздравила их с наступлением весны. В честь этого певица сделала себе новый маникюр, но оказалась расстроена тем, что не может его увидеть.

 Для своих подписчиков в соцсети Инстаграм Диана Гурцкая записала видео. На нем певица стоит возле куста сирени. В обращении к поклонникам, которое было снято в Академическом парке, Гурцкая отметила, что установилась хорошая погода, а также поздравила всех с наступлением весны.

Помимо этого, Гурцкая продемонстрировала свой новый маникюр с цветочным орнаментом, который выполнен в сиреневых тонах. «Говорят, что очень красиво», - сказала певица. Однако она все же расстроилась, что не может увидеть свой маникюр, но выразила надежду, что другие смогут оценить больше, чем она.

 Подписчики поблагодарили певицу за поздравление, а также одарили ее комплиментами: «Выглядишь, как всегда потрясающе, а маникюр как модно говорить бомбический!!!»; «Вы Диана, очень красивая девушка!»; «Давайте нам побольше видео таких. Обожаю смотреть на вас».

Напомним, что от рождения Диана Гурцкая является незрячей. Но это не помешало девушке добиваться своих целей. Она стала востребованной певицей и успешным политиком. Гурцкая реализовала себя как женщина – в 2005 году вышла замуж за Петра Кучеренко, в 2009 году у пары появился сын Константин. Совместными усилиями с мужем певица основала фонд, который специализируется на помощи незрячим детям.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Не понравился результат пластики? Пынзарь может скрывать побои супруга

С большими очками и кепкой Дарья постоянно появляется на улице и на фото, однако, бинты с...

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Проявила своё нутро? Жена Николаева бесится из-за отсутствия денег

В этом убеждены пользователи, потому, как популярность супруга очень сильно изменила Юлию.

Забыла о победе? Орбакайте выступила перед ветеранами в образе солдата Вермахта

Кожаный комплект навеял на мысли о неискренности звезды в патриотичных поздравлениях.

«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица...

Скрывает пузожителя? Округлившийся живот Королевой на новом фото вызвал подозрения фанатов

Прикрывает постоянно, а все без толку! – фолловеры считают, что певица скрывает от них...

Скандал в семье Ольги Бузовой продолжает нарастать

 Поклонники популярной телеведущей на протяжении долгого времени наблюдают за конфликтом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ