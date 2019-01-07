Звезда «Битвы экстрасенсов» шокировал своим признанием о страшной болезни

Сегодня, 03:40 \\ Шоу-бизнес

Свами Даши, ставший победителем популярного реалити-шоу, откровенно поделился, как боролся со страшным недугом несколько лет назад. Экстрасенс страдал булимией на протяжении долгого времени.

 

Признание произошло в недавнем выпуске программы "Школа экстрасенсов", где Даши является наставником. В программе участвовала девушка, переживающая булимию. На этой ноте Свами решил поддержать девушку и рассказать о собственном опыте преодоления болезни.

Фанаты экстрасенса остались шокированы этим признанием, так как известно, что при данном недуге люди страдают не только от физической боли, но и очень сильно подрывают свою нервную систему, прибывая в депрессии. От всех этих проблем необходимо избавляться в комплексе при помощи специалистов.

Напомним, что булимия является расстройством пищевого поведения. При этом заболевании характерны компульсивные переедания и анорексия.

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