Топалов «косячит», а мать утешает? Тодоренко сблизилась с матерью после родов

Из-за проблем с мужем и рождения ребенка телеведущая может найти в матери отдушину и «жилетку» для слез.

Молодое семейство Регины Тодоренко и Влада Топалова постоянно находится во внимании поклонников и СМИ. В Сети несколько раз писали, что после рождения ребенка пара столкнулась с некоторыми трудностями, а именно быт, постоянная занятость на работе, глупые обвинения со стороны, которые парочка пытается прикрыть шутками. Не исключено, что все это правда, и рождение первенца не лучшим образом повлияло на отношения между влюбленными.

Недавно Тодоренко поделилась со своими подписчиками, что сблизилась с матерью после родов. По ее словам, она начала ценить и любить ее еще больше. С одной стороны, Регина на себе прочувствовала, насколько тяжело быть матерью, но с другой – могла наладить с ней отношения как раз на фоне семейных проблем.

Может быть, Топалов «косячит», а мать утешает. Обычно во время послеродового кризиса, когда в семье наблюдается «раскол», на помощь приходит самый близкий и родной человек. Не исключено, что именно так и произошло в этой ситуации. Во время беременности и после родов телеведущая стала больше времени проводить с мамой Ириной, и, очевидно, беседует с ней о наболевшем. Кто, как не мать, даст совет и постарается утешить дочь после очередной выходки звездного супруга.