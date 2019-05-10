Подгузники меняет принц: Меган Маркл готова бросить новорождённого сына ради работы

Бывшая американская актриса шокировала королевскую семью, когда заявила, что не планирует сидеть дома с ребенком.

6 мая текущего года принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые стали родителями. У герцогов Сассекских родился долгожданный сын, которого счастливые родители назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, однако королевский титул мальчик не получил. Согласно строгому протоколу, Меган Маркл дается шесть месяцев для декрета по уходу за ребенком, такой же срок был ранее и у Кейт Миддлтон. Однако капризная герцогиня сообщила, что не собирается столько времени сидеть в стенах коттеджа. Видимо, Меган готова бросить новорождённого сына ради работы.

Сообщается, что герцогиня все равно будет активно посещать различные светские вечера, праздничные и официальные мероприятия, а также заниматься благотворительностью, как и до рождения малыша. Что касается ребенка, то он будет в эти моменты оставаться с отцом. Сам Принц Гарри признался, что отлично ладит с сыном и уже даже научился менять ему подгузники.