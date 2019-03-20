Марина Александрова перестала скрывать внешность дочери

Актриса поделилась снимками из Франции и наконец показала, как выглядит ее 3-летняя наследница.

Российская артистка Марина Александрова считается одной из самых скрытных актрис театра и кино, которая предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Несмотря на то, что в браке она находится с 2011 года, на публику она предпочитает выходить одна, и даже снимки с супругом публикует очень редко. Тем более Марина не любит показывать своих детей. Но недавно она сделала исключение. Актриса перестала скрывать внешность дочери и не только поделилась фотографиями детей, но и выложила ролик с прогулки.

В настоящее время актриса вместе со своей семьей отдыхает во Франции и делится своими впечатлениями в Instagram. Марина рассказала, что любит путешествовать и очень рада, что ее супруг Андрей Болтенко полностью разделяет ее увлечение. У пары даже есть общая цель открыть туристическое агентство. Периодически путешествия Марины и Андрея связаны с мероприятиями в мире искусства - художественными выставками, фестивалями или творческими конкурсами.