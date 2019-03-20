Марина Александрова перестала скрывать внешность дочери

Сегодня, 19:15 \\ Шоу-бизнес

Актриса поделилась снимками из Франции и наконец показала, как выглядит ее 3-летняя наследница.

Российская артистка Марина Александрова считается одной из самых скрытных актрис театра и кино, которая предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Несмотря на то, что в браке она находится с 2011 года, на публику она предпочитает выходить одна, и даже снимки с супругом публикует очень редко. Тем более Марина не любит показывать своих детей. Но недавно она сделала исключение. Актриса перестала скрывать внешность дочери и не только поделилась фотографиями детей, но и выложила ролик с прогулки.

В настоящее время актриса вместе со своей семьей отдыхает во Франции и делится своими впечатлениями в Instagram. Марина рассказала, что любит путешествовать и очень рада, что ее супруг Андрей Болтенко полностью разделяет ее увлечение. У пары даже есть общая цель открыть туристическое агентство. Периодически путешествия Марины и Андрея связаны с мероприятиями в мире искусства - художественными выставками, фестивалями или творческими конкурсами.

Поделиться новостью:
Автор - Маргарита Фрет
Главное за неделю

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Спивается, бедняга? Самбурская могла уйти в «запой» из-за скандала с режиссером

Эпатажный уход из театра, «загубленная» карьера, переживания - пользователи считают, что...

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.

Унижена и раздавлена? Муж Пынзарь молча наблюдает за оскорблениями Дарьи в сети

Об этом свидетельствует бездействие Сергея в сторону обидчиков жены.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Актер Игорь Стам публично уличен невестой в измене

 35-летний актер Игорь Стам был публично уличен в измене. Неверность своего спутника...

Проявила своё нутро? Жена Николаева бесится из-за отсутствия денег

В этом убеждены пользователи, потому, как популярность супруга очень сильно изменила Юлию.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ