«Одна пошлятина» - Фанаты бурно отреагировали на новый клип Ольги Бузовой

Артистка только анонсировала выход видеоклипа, но его уже раскритиковали зрители.

33-летняя Ольга Бузова активно продолжает продвигать себя в роли певицы. Артистка уже записала два сольных музыкальных альбома и побывала со своими концертами во многих российских городах. Теперь телезвезда анонсировала выход нового видеоклипа, однако и тут наткнулась на критику своих же подписчиков в социальной сети Instagram.

«Одна пошлятина», - заявили фанаты, которые посмотрели тизер клипа и бурно на него отреагировали. Более того, некоторые фолловеры даже снова заподозрили Бузову в плагиате, поскольку похожие кадры ранее видели в видеоработах американских певиц Дженнифер Лопес и Меган Трейнор.