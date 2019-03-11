Чтобы не разглядели лишнее! Тодоренко показала «лайфхак», как идеально выглядеть в купальниках

Сегодня, 17:21 \\ Шоу-бизнес

«Ведьма», - идеальная фигура недавно родившей Регины восхитила поклонников.

Регина Тодоренко недавно снялась для бренда купальников и сегодня поделилась рекламным роликом на своей странице. В видео ведущая гуляет по морскому берегу, бегает, купается в море, зарывается в песок и очень много улыбается. За несколько секунд ролика Регина сменила более десятка купальников – от микро-бикини до закрытых вариантов. Девушка, которая часто жалуется на свою «расплывшуюся» фигуру после родов и, видимо, сильно комплексует из-за неидеальных форм позировала довольно смело и откровенно, и явно наслаждалась всем процессом и своей красотой, что не укрылось от глаз фанатов.

В комментариях под роликом поклонники восхитились прелестью Тодоренко, а также ее фигурой, которая по мнению большинства подписчиков идеальна. Фанаты, которые пару дней назад грубо высмеивали пухлые бедра, животик и выпирающие бока знаменитости отметили, что сейчас Тодоренко выглядит гораздо лучше и краше чем до беременности, и ей не нужно стыдиться своей формы.

Впрочем, такая быстрая трансформация мнений не удивляет, ведь опытная Тодоренко показала «лайфхак», как идеально выглядеть в купальниках и скрыла все недостатки фигуры легким приемом. Ее «хитрость» довольно очевидна и проста - она много демонстрировала закрытых купальников, а в откровенных бикини преимущественно позировала по пояс, выставляя на показ свою «налившуюся» красивую грудь, или же вертелась перед камерой быстрыми урывками - чтобы не разглядели лишнее.

Ракурс имеет огромное значение для красивой съемки и Регина продемонстрировала настоящий профессионализм, ведь выставила на первый план прелести своей фигуры, а недостатки невозможно было успеть разглядеть, к тому же счастливые глаза и улыбка девушки отвлекали внимание от неидеальных округлостей.

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Автор - Диана Минина
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