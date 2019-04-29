Так «пластики» не было? Пынзарь могла обмануть фанатов насчет операции на лице

Экс-звезда «Дома-2» показала, как стала выглядеть после снятия бинтов.

Прошло около трех недель с тех пор, как Дарья Пынзарь пошла под нож пластического хирурга. Вернее, она сообщила, что собирается идти, а вот была ли операция на самом деле, сейчас остается под вопросом.

Дело в том, что сегодня она опубликовала фото, на котором ее лицо видно с достаточно близкого ракурса. Снимок был сделан ради рекламы магазина купальников, однако, несмотря на это, большинство фанатов обсуждали именно то, как она выглядела, ведь это было второе по счету фото, которое она показала после снятия бинтов.

Примечательно, что некоторые пользователи так и не заметили разницы между тем, как изменилась Пынзарь после операции на лице. «Даша, неужели есть разница? Или ещё рано? Вот не видно по фото», - написали в комментариях под новым постом. Вероятно, девушка могла обмануть поклонников насчет того, что делала «пластику», хотя на самом деле ее, по всей видимости, не было.

Не секрет, что сегодня многие звезды зарабатывают огромные деньги на рекламе. Похоже, Пынзарь могли предложить сотрудничество за хорошую оплату, от которого она не смогла отказаться, и именно поэтому прорекламировала хирургическую клинику. Однако, стоит отметить, что другие фанаты все же заметили изменения в ее подбородке, о чем и написали под фото.