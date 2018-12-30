«Что ты пьешь?» - Рустам Солнцев позавидовал «безмятежным» танцам Волочковой

Сегодня, 15:05 \\ Шоу-бизнес

«Полено в неадеквате», - написали фанаты и поддержали шоумена, насмехающегося над нелепыми движениями балерины.

 Вчера в сети появился ряд видео, которые очевидцы сняли во время отдыха Анастасии Волочковой на Мальдивах. На кадрах она запечатлена танцующей под живую музыку вместе с местными жителями. Они показывали движения, а балерина пыталась за ними повторять. Записи настолько бурно обсуждали, что прокомментировать их решил бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

 Он разбавил ролик с ее «свежим» танцем видео, которое было снято какое-то время назад, когда она еще выступала на сцене Большого театра. Так, на последних отрывках она танцует грациозно и красиво, а на других - не всегда попадает в такт и, когда поднимает ноги, можно даже рассмотреть ее нижнее белье. По видимому, шоумен решил провести параллель между тем, какой Волочкова была раньше и во что превратилась сейчас.

«Настюшка @volochkova_art, что ты такое пьёшь, любовь моя?», - написал он, разбавив сообщение эмоджи в виде сердечек и смеющихся лиц. Дальше он признался, что позавидовал ее танцам, ведь в процессе она, по его мнению, выглядела так, будто не обременена никакими проблемами: «Я так же хочу радоваться жизни... Безмятежно».

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Автор - Мартина Корф
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