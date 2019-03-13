Проснулась! Дана Борисова опозорилась запоздалым поздравлением для матери и дочки

Сегодня, 12:08 \\ Шоу-бизнес

Лучше поздно, чем никогда – звезда не вовремя выставила пост благодарности, но сделала вид, что так и надо.

Вчера во многих странах мира люди отмечали День Матери – важный праздник, в который принято благодарить женщин, подаривших жизнь, за их тяжелую «работу». Вера Брежнева и другие звезды успели поздравить своих родных людей, но телезвезда Дана Борисова «проснулась» только сегодня. Спустя целые сутки, она решила выставить запись с теплыми словами в сторону матери и дочери. Правда, она совсем не предала значения тому, что праздник уже прошел, и этот пост будет выглядеть, как минимум, странно.

 Дана Борисова опозорилась запоздалым поздравлением для матери и дочки, но совершенно на это не отреагировала. Некоторые из подписчиков все же обратили внимание на оплошность телезвезды, но большинство все же умилилось внешностью подрастающего ребенка. Примечательно, что многие фанаты крайне удивили, как женщина с такой эффектной внешностью до сих пор одинока.


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Автор - Александра Рождественская
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