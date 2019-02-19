«Бросил жену и детей ради молодухи»‎ - отец супруги Цекало прокомментировал их брак

28-летняя Дарина Эрвин не обладает интеллектом взрослой женщины, считает ее папа, который не поддерживает идею брака с 58-летним шоуменом.

Весной этого года популярный певец и актер Александр Цекало принял решение жениться в четвертый раз. Его возлюбленной стала молодая модель и актриса Дарина Эрвин (Сапарова). Цекало утверждает, что отношения с голливудской знаменитостью делают его абсолютно счастливым, ведь она является музой продюсера и пробуждает веру в успех.

Однако, не все рады образованию новой пары. Семья Дарины крайне резко выступила против союза их дочери с российским шоуменом. Отец супруги Цекало, Бахыт Сапаров, прокомментировал их брак и рассказал, что о романе Дарины он узнал из социальных сетей. Модель долгое время не хотела показывать своего нового возлюбленного своей семье. По словам Сапарова, пары с такой большим разрывом в возрасте совершенно не внушают доверия, ведь Александр всего на 7 лет старше отца Дарины. Он отметил, что в таком возрасте не так важна внешность, как умственные данные, а в тот факт, что у Дарины мозги и мыслительные способности взрослой женщины, он попросту не верит. «А главное, Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь», - подчеркнул папа модели. Он убежден, что его дочь еще мала для серьезных отношений, а Цекало поддался чувствам и бросил свою супругу и детей.

Однако, российский продюсер не собирается разрушать свои отношения из-за того, что они не нравятся семье супруги, а наоборот, намерен подружить семью с новой возлюбленной. И совсем недавно он организовал совместную поездку в Диснейленд и Лос-Анджелес, чтобы познакомить новую жену со своими детьми. В поездке стало понятно, что Дарина быстро поладила с детьми и смогла им понравиться.