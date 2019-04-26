Не понравился результат пластики? Пынзарь может скрывать побои супруга

Сегодня, 10:30 \\ Шоу-бизнес

С большими очками и кепкой Дарья постоянно появляется на улице и на фото, однако, бинты с операции она уже сняла.

В последнее время Дарья стала чаще публиковать фотографии в личный аккаунт Instagram в кепках и очках, скрывая верхнюю часть лица. Многим фанатам бывшей участницы «Дом-2» известно, что в прошлом месяце девушка сделала пластическую операцию на лицо.

Она планировала убрать ненавистный второй подбородок и откорректировать геометрию лица. Всё чаще она появляться в кадре без бинтовой повязки, но даже если с ней, то снова скрывает глаза.

Складывается впечатление, что девушка боится показать глаза фанатам. Пынзарь может скрывать побои супруга, который, видимо, постоянно критикует Дарью. Возможно, что ему просто не понравился результат пластики, которую она недавно перенесла. Впрочем, этому может служить другая причина.

Её нынешний супруг Сергей, с которым она познакомилась на проекте, активно занимается спортом. Сама девушка ни один раз говорила, что он – ходячий тестостерон, намекая на вспыльчивость супруга.

О разногласиях в браке Пынзарь часто ходили слухи. Неоднократно домыслы фанатов были основаны на злости и изменах супруга, однако, пара не комментирует их. Зависимость Дарьи от пластики, также подкрепляют тем, что Сергей постоянно давит на комплексы девушки, из-за которых она считает себя недостаточно красивой, хотя многие фанаты утверждают обратное.

Дарья и Сергей обручились в 2012 году, не удивительным фактом может стать усталость супруга от жены. Он много работает ради содержания семьи. Пользователи уверены, что он любит их, но, видимо, может позволить себе также поднять руку на женщину, хотя официальных доказательств этому нет.


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Автор - Дарина Ваулова
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