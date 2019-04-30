«Колхозье» утро: Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед фанатами

Сегодня, 07:53 \\ Шоу-бизнес

Растянутая майка, похожая на платье, сальные волосы, «похмельное» выражение лица Анастасии - все это вызвало отвращение от примы и большой ажиотаж в сети.

Сейчас Волочкова отдыхает на райском пляже Мальдив, где, возможно, уже вызвала у местных отвращение к своей персоне. Судя по фотографиям и видео, которые она публикует на своей страничке в социальной сети Instagram, 43-летняя звезда «отрывается по полной».

В своем микроблоге Волочкова опубликовала снимок в наряде, в котором собралась посетить обед местной кухни. Однако, по мнению многих, приму должны были и вовсе не пустить на порог ресторана, ведь законы мусульманской страны – очень строгие и лучше их соблюдать. Выходя в общественные места, девушка должна одеваться прилично и скромно, например, в длинные юбки или платья. Сама балерина предпочла отличиться от всех и вырядилась в растянутую майку, еле прикрывающую ее формы, и тапки с «бабайскими» огромными цветами.

В сети Волочкова опозорилась за вид «пьяной матрешки» перед своими фанатами. Вот и наступило у Насти «колхозье» утро на дивном острове. Также раскритиковали балерину за ее грязные и сальные волосы, которые она не удосужилась прибрать в нормальный вид. Хорошо, что Волочкова закрыла достук к комментариям под своими публикациями, по мнению многих, она бы и вовсе спилась от такой критики.

Правда, оставлять свое мнение под снимками артистки на страничке, которую создали фанаты, никто не запрещал.

«До плясок с аборигенами она так выглядела», «Лицо опухшее, матрешка», «Можно было к обеду и головы помыть, грязнуля», «Или мыться, или похмеляться, видимо, выбрала второе», «Где она берет эти платья? Они ей маленькие, а даже, если захотеть, то такое убожество вряд ли найти можно», «Откуда Настя берете вы эти безвкусные наряды?», «Могла бы и себя прибрать», - возмущаются пользователи.

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять огромную публику своим поведением и «цыганскими» нарядами, о которых рассказывает с большим восторгом. «Пьяными» выходками и демонстрацией своего шпагата она будто специально подливает мало в огонь, тем самым, находясь в центре новостей.

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Автор - Екатерина Браун
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