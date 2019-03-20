Простит ли Юля? Родители Началовой выставят ее квартиру на продажу

Об этом свидетельствуют нападки Александра и финансовые затруднения семьи Юлии.

Долгое время многие поклонники и родственники Началовой не понимали, почему Фролов решил подать иск на Началову именно тогда, когда она умерла. Но спустя некоторое время выяснилось, что хоккеист начал судиться с возлюбленной даже до того, как она попала в больницу. Но, по всей видимости, обида Александра была настоль велика, что даже смерть певицы не охладила его пыл.

Стоит отметить, что у родителей Юлии возникли финансовые трудности, в связи с тем, что их главная кормилица так скоропостижно скончалась в больнице. Можно даже сказать, что они едва ли сводят концы с концами, а бывший муж певицы намеренно делает все ради того, чтобы лишить их последней «точки опоры».

На данный момент дочь Юлии – Вера также проживает с бабушкой и дедушкой, на что так же уходят внушительные суммы. Ведь воспитание подростка требует не только моральных затрат, но и материальных.

Именно по этой причине фолловеры Началовой решили, что настало время для того, чтобы Родители Юлии выставили квартиру на продажу. В целом, это мгновенно решило бы все проблемы семьи певицы. Но, простила бы сама Началова подобный исход событий своим родным?

Стало известно, что квартиру девушки на время судебных процессов так и не поставили на арест. Потому вряд ли возникнут какие-либо препятствия для того, чтобы выставить элитную недвижимость на продажу.

Стоит отметить, что судебные разбирательства отнюдь не принесут Александру пользы в плане репутации. Ведь судиться то придется с маленькой девочкой и стариками. А это далеко не комильфо. Можно предположить, что он мог попытаться договориться с родственниками Юлии, но скорее всего, это не принесло никаких результатов.