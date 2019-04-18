«Пытаемся выходить из депрессии»: Черно может оказаться в «психушке» из-за нападок аудитории

Вечная критика в адрес Саши и многочисленные «хейтеры» приведут девушку к психическому расстройству, считают фанаты.

Новая публикация в профиле скандально известной Саши Черно вызвала бурную реакцию среди ее аудитории. Девушка опубликовала фото в платье и подписала его: «Пытаемся выходить из депрессии. А какие методы у вас?»

По ее словам, Черно переживает сложный период своей жизни и даже диагностировала у себя психическое заболевание – депрессию. Вероятно, девушка не смогла пережить такого ярого гнета среди подписчиков и общества, которые ежедневно «давят» на нее психологически. Неудивительно, что участница проекта «заработала» депрессию.

Черно может оказаться в «психушке» из-за нападок аудитории. В связи с вышеперечисленным можно предположить, что Александра отправится на лечение в одну из специализированных клиник, чтобы поправить моральное здоровье.

Неудивительно, что участница телепроекта может приобрести такое серьезное психическое отклонение. Почти все комментарии в Instagram Саши несут в себе негативный характер. Как публичная личность, она вынуждена читать эти высказывания, судя по всему, принимая их слишком близко к сердцу.

Если проследить за Instagram девушки, можно прийти к выводу, что она крайне бурно реагирует на критику и высказывания в свой адрес, публикуя постоянные ответы своим многочисленным «хейтерам». Пользователи сети уверены, Саша Черно из-за затяжной депрессии скоро отправится на добровольное лечение в специализированную клинику.