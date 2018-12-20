«Милосердный» Запашный простил Доренко, но требует с его родственников 13 млн рублей за оскорбление

Судебный икс дрессировщика против журналиста все еще не отозван.

На днях умер знаменитый советский и российский журналист Сергей Доренко, но разговоры о нем все еще не утихают. В частности, всплыла история о том, что дрессировщик Эдгар Запашный еще при жизни Доренко подал на него в суд за оскорбления и обвинения в убийстве животных. Доренко был уверен, что в цирках животных мучают, и потому их в России должны быть запретить на государственном уровне. В процессе отстаивания своей позиции Доренко очень жестко высказался о Запашном, после чего тот потребовал 13 млн рублей в иске о защите чести.

Однако, когда 9 мая Доренко скоропостижно скончался, Запашный почему-то не спешил забирать заявление, но признал, что простил покойного. Но пока выходит так, что «милосердный» дрессировщик хоть и обиды не держит, но требует с его родственников 13 млн рублей за оскорбление чести и достоинства. Впрочем уже завтра Запашный пообещал ответить на вопрос о судебном иске, так что все еще может измениться.