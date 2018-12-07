Не бабушка, а подружка! Мать Лопырёвой выглядит моложе дочери

Наследственность или пластика – фанаты не могут понять, в чем секрет красоты модели и ее матери.

Недавно Виктория Лопырева добавила на свою страницу в социальной сети фотографию вместе с мамой. Этот поступок был очень символичным, ведь сегодня во многих странах отмечают День матери. Внешность Ирины Лопыревой, у которой также в прошлом модельная карьера, сразу привлекла внимание. Несмотря на свой возраст, женщина выглядит моложе дочери, и, глядя на снимок, сразу не поймешь, кто из них старше.

Не бабушка, а подружка! В этом году Виктория родила сына Марка. Теперь фанатам остается гадать, почему в таком возрасте Ирина выглядит не менее привлекательно. Возможно, все дело в пластической хирургии, благодаря которой многие звезды убирают пару лет на своем лице. Но не стоит забывать и о наследственных факторах, ведь дочь, Вика, в 35 лет может похвастаться идеальной кожей и фигурой.



