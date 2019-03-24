«Перекроила» себя полностью – Седокова в погоне за красотой рискует жизнью

Многочисленные осложнения и смерти «жертв пластической хирургии» не подавили любовь певицы к пластике.

Анна Седокова считается одной из самых красивых и сексуальных девушек России. Ярка внешность многодетной мамы всегда вызывала восхищение у мужчин и зависть у женщин, однако своей красотой артистка обязана не только природе и отличной генетике, но и золотым рукам пластических хирургов. В Сети всплыл архивный снимок совсем юной певицы, судя по которому, Анна «перекроила» себя полностью.

Вероятно, в погоне за идеалами красоты Седокова преобразила практически все черты лица и даже фигуры. Свой путь к совершенству Анна начала с увеличения груди сразу на два размера. Позже она сделала свой массивный нос более изящным, уменьшив его длину и ширину, видимо, изменила овал лица и не удержалась от корректировки формы и объема губ. И хотя по мнению Седоковой женская сексуальность не зависит от внешних данных, она регулярно ложится под нож хирурга, видимо, желая стать новой «Барби» с типичным лицом.

Анна серьезно «подсела» на пластику и в этой опасной погоне за красотой рискует жизнью. Как известно, пластические операции таят в себе много «подводных камней», наиболее распространенные из которых - боль, некрозы кожи, деформации контуров, инфекции, тромбоз, инсульт и инфаркт, заболевания головного мозга и опухоли. Эти осложнения зачастую несовместимых с жизнью и погубили многих мировых звезд. Остается надеяться, что Седокова остановится в своей погоне за идеалом и хотя бы ради детей откажется от опасных операций в будущем.