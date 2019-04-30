«Зеленский – сын Алсу» – Дочь Меладзе сравнила скандальный финал «Голоса» с выборами в Украине

Сегодня, 19:58 \\ Шоу-бизнес

София Меладзе, шутит над победой Микеллы Абрамовой, намекая на нечестность ее триумфа.

Пока не успела затихнуть шумиха, которую фанаты и переживающие звезды шоу-бизнеса подняли вокруг скандального финала «Голоса», София Меладзе решила остроумно пошутить в сети Instagram. Средняя дочь Валерия Меладзе сравнила победу Микеллы Абрамовой в шоу с выборами в Украине, чем, конечно, вызвала оживлённую реакцию.

«По секрету рассказали, что Зеленский – сын Алсу. Теперь все встало на свои места», – злободневно подметила София.

Высмеяв таким образом сразу двух звёзд Владимира Зеленского и Алсу, девушка, видимо, добилась, чего хотела. Скорее всего, София думала подчеркнуть уверенную победу Зеленского на выборах с большим разрывом, в то время как серьёзная разница в голосах конкурсантов «Голос» не выглядит, как истинное мнение фанатов шоу.

Сразу после объявления итогов конкурса Сеть охватил скандал, где фанаты Алсу, мать Микеллы, обвиняли в ее подкупе жюри и даже в выкупленных голосах для дочери. К вопросу о «нечестных» результатах шоу серьёзно подошло руководство «Первого канала», которое привлекло к расследованию специалистов, сотрудничающих с Интерполом в сфере кибербезопасности.

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Автор - Наир Мухметов
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