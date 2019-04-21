Бородина догадывается? Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности

Сегодня, 19:00 \\ Шоу-бизнес

«Зима» предпочел друга, вместо жены, чтобы побыть с ним несколько часов в машине.

Пару дней Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым отдыхали в Санкт-Петербурге. По словам телеведущей, они приезжают в культурную столицу как минимум пару раз в год и стараются увидеть что-то новое. На этот раз парочка бегала по крышам городских зданий, каталась на катере и веселилась. Но, как обычно это бывает, выходные быстро подходят к концу, и им пришлось возвращаться домой. Примечательно, что Ксения поехала в Москву на поезде, а ее любимый «Зима» предпочел друга и отправился с ним на машине.

Такая выходка бизнесмена говорит о том, Омаров может скрывать «небесно-голубые» наклонности. Неужели он просто захотел побыть вместе с товарищем и при этом совершенно забыл про супругу? Ранее СМИ писали, что пара сейчас переживает не лучший период своих отношений, поэтому слишком близкие отношения с друзьями могут быть причиной натянутого общения. Пока непонятно, догадывается ли Бородина о возможном эксцессе, но она «профессионально» сделала вид, что относится к этому нормально.

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Автор - Александра Рождественская
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