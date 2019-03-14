Уже 8 лет как «пенсионерка» - Волочкова может остаться без пенсии из-за своей гордости

Сегодня, 22:03 \\ Шоу-бизнес

Балерина не хочет записывать себя в «старухи», а потому, вероятно, не делает взносы в Пенсионный фонд.

 Быть балериной очень непросто, чтобы кто ни думал, а именно потому артистам балета начисляют пенсионные выплаты уже после 15-30 лет работы с официальным трудоустройством в театре. У знаменитой российской примы-балерины Анастасии Волочковой нет этого самого трудового стража, ведь 16 лет назад она со скандалом покинула Большой театр. Сейчас у нее есть всего лишь 9 лет официального стража, а ее трудовая книжка все еще лежит на ее последнем месте работы. Если бы не увольнение звезды, то сейчас она бы уже 8 лет как «пенсионерка» получала бы пенсионные выплаты.

Сейчас Волочкова нигде официально не работает, а значит может остаться без пенсии в старости в принципе. Из-за своей гордости артистка почему-то не позаботилась о правовой части вопроса своей работы в театре, а если сейчас, имея статус ИП, она не делает отчисления в пенсионный фонд, то ситуация вообще может обернуться очень неприятными последствиями. Впрочем, Анастасия, вероятно, и без пенсионных выплат успела обеспечить себе безбедную старость, если у нее есть какие-то накопления. Однако будет очень обидно, если по какой-то причине эти деньги будут похищены или кончатся слишком быстро, и артистка останется без гроша в кармане.

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Автор - Твардовская Нина
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