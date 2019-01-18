Пора «завязывать» с едой: Черно из «Дома-2» поправилась еще сильнее

Сегодня, 10:00 \\ Шоу-бизнес

Пышные формы 25-летней девушки стали расти, что может повлиять на ее здоровье и отношения с мужем.

На телестройке «Дом-2» Саша Черно всегда подвергалась нападкам со стороны других участников и даже ведущих. Девушку буквально заставляли сесть на жесткую диету и сбросить хотя бы несколько килограмм, ведь ее лишний вес не только портит внешний вид, но и может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Все попытки похудеть оказались тщетными, ведь на последнем фото видно, что Черно поправилась еще сильнее.

Если сравнивать со старыми фотографиями, то девушка и правда набрала вес. Даже ее подписчики в социальной сети обратили на это внимание. По их словам, постоянное бездействие и поглощение еды приводят к депрессии, на которую постоянно жалуется Александра.

Очевидно, что телезвезде пора «завязывать» с едой. Да, супруг Йосиф полюбил ее не за внешний вид, хотя постоянно слышит недоброжелательные комментарии в свой адрес. Черно пора задуматься, ведь такой образ жизни не сулит ничего хорошего.

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Автор - Александра Рождественская
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