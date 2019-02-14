«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

Сегодня, 14:48 \\ Шоу-бизнес

Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

 Когда СМИ заметили, что певица Вера Брежнева не поздравила мужа Константина Меладзе с днем рождения, артистка посмешила опубликовать оправдание. Якобы она поздравила мужа не публично, а лично, и вообще они с ним весь день провели без социальных сетей. Однако в этот раз в Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе. Многие стали интересоваться, почему поздравления для других звезд она выкладывает, а о муже забыла?

 «Хитрая до ужаса», - описали Брежневу фолловеры, припоминая, что брат Константина Валерий Меладзе не забыл поздравить его публично. По мнению пользователей Сети, Брежнева очень умело строит из себя невинную жертву сплетен и так искренне не понимает, зачем кого-либо нужно поздравлять в соцсетях, хотя дочку свою не забыла поздравить и целое видео опубликовала в эту честь. У некоторых комментаторов даже сложилось мнение о том, что Меладзе такого отношения от супруги якобы не достоин, что кажется фанатам очень несправедливым.

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Автор - Твардовская Нина
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