Линдеман не платит алименты? Лобода может терять сотрудников и репутацию из-за безденежья

Скандалы в Европе могли окончательно разорить певицу.

В последнее время певица Светлана Лобода часто попадает в финансовые скандалы. После рождения второго ребенка певица очень много работает. Фанаты удивлялись, почему она игнорирует маленькую дочь и не желает проводить с нею время. И как оказалось, причиной могут быть финансовые трудности. Видимо, предполагаемый отец малышки Тилль Линдеманн отказался помогать не только в воспитании, но и содержании дочки, и не платит алименты на девочку, что сильно бьет по кошельку певицы, ведь Лобода может терять сотрудников и репутацию из-за безденежья.

Уже тогда Лобода признавалась, что не может завершить ремонт в квартире - у нее могло просто не быть денег после «дорогих» родов за границей. Потому Светлана могла сразу же отправиться в гастроли по США и Европе, вот только ее тур по Западу вместо обогащения стал настоящей «финансовой кабалой». Недавно певица призналась, что в Таллинне, Риге и Вильнюсе она выступала бесплатно – организаторы сбежали с деньгами за выступления. Вскоре стало известно, что с певицы хотят через суд взыскать десятки тысяч евро за вред деловой репутации и финансовые потери из-за опозданий и несоблюдения графика во время европейского тура. И похоже, эти расходы стали для нее непосильными.

Певица с еще большим запалом ударилась в работу – записала «сырой» хит, наскоро сняла клип, не продумав хорошо сюжет, и в результате попала в немилость фанатов из-за обвинений в плагиате, а сейчас готовит новую премьеру. Даже отправившись на отдых она не смогла расслабиться и в Дубае занялась подготовкой к новым съемкам. Прервав свой отдых, она вновь отправилась гастролировать.

Примечательно, что Лобода не стыдится «изношенных» концертных нарядов и часто появляется на сцене в одном и том же, выставляя себя на смех. А сегодня она призналась, что от нее уходит сотрудница - не исключено, что причиной стали слишком низкие гонорары.