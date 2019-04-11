Киркоров тоже хочет петь! Поп-король может выступить на «Евровидении» в следующем году

Сегодня, 14:37 \\ Шоу-бизнес

Артист «созрел» для новой попытки покорения знаменитого песенного конкурса, думают эксперты из Израиля.

 Российские СМИ пишут, что на пресс-конференции Сергея Лазарева перед «Евровидением» его друг и наставник Филипп Киркоров вёл себя так уверенно, что израильские эксперты и журналисты думали, что он будет выступать от России. В частности поп-король много шутил, рассказывал интересные истории и в целом зарекомендовал себя, как харизматичную личность, в то время как Лазарев, судя по всему, был куда сдержаннее. Такая раскованность в поведении Киркорова разительно отличается от того, как он вел себя на собственном выступлении на «Евровидении» еще в 1990-х годах.

 Впрочем, тогда сам конкурс для пост-советского россиянина был в новинку, очень необычным и непонятным, потому нет ничего удивительного в том, что еще юный и неопытный певец Киркоров растерялся. Но из зеленного юнца поп-король давно успел превратиться в мастодонта российского шоу-бизнеса, который перестал смущаться чего-либо. Вполне возможно, что уверенный в себе поп-король может выступить на «Евровидении» в следующем году, и, не исключено, что даже завоюет высокое место.

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Автор - Твардовская Нина
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