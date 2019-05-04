А вдруг «приспичит»! Модник Билан покоряет Америку в «штанах-биотуалетах»

Сегодня, 14:23 \\ Шоу-бизнес

Новые веяния моды порой беспощадны и даже Дима выбрал наряд в угоду стильным тенденциям.

Несколько дней назад Дима Билан прилетел в США, чтобы выступить в нескольких американских городах с концертной программой «Держи». График артиста расписан буквально по минутам, но он все равно находит время для общения с подписчиками и публикации новых фотографий в социальной сети. На этот раз он выставил снимок в весьма неожиданном образе. Оказалось, что модник Билан покоряет Америку в «штанах-биотуалетах». Эта одежда получила такое название из-за сильно свисающей части на брюках, которая наталкивает на смешные ассоциации. А вдруг «приспичит»!

Билан всегда отличался интересным вкусом в одежде, ведь ему, как звезде такого масштаба, всегда нужно выглядеть модно и привлекательно. Но никто не гарантирует, что стильная одежда будет смотреться красиво, а не испортит внешность и не насмешит фанатов. В последнее время модные дизайнеры предлагают практически сумасшедшие наряды, но мало кто решиться их надеть в повседневной жизни.

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Автор - Александра Рождественская
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