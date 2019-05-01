Встретились после скандала: Алсу пришла на шоу к Галкину, который критиковал её дочь
Певица, вероятно, зла на шоумена не держит.
Известная певица Алсу впервые пришла на телевидение после скандальной победы ее дочери Микеллы на шоу «Голос.Дети». На шоу «Сегодня вечером» исполнительница и ведущий Максим Галкин встретились после скандала. Шоумен был одним из тех, который критиковал её дочь. Эфир программы был посвящен Дню Победы приглашенные знаменитости исполняли популярные военные песни и делились историями о подвигах своих родных. Алсу рассказала о ветеранах войны, своих предках, бабушке и дедушке своего супруга Яна Абрамова, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, поэтому тему победы Микеллы в студии никто поднимать не стал. Певица жалеет, что когда была маленькой и общалась со своим дедушкой не расспрашивала ничего о военном времени. После обсуждений певица проникновенно исполнила песню «Землянка».
Стоить отметить, что после объявления результатов голосования финала «Голос.Дети», где дочь Алсу набрала большинство голосов, многие зрители начали сомневаться в честности голосования. Некоторые знаменитости устроили демарш, а бывшая наставница Микеллы по проекту Светлана Лобода объявила о выходе из проекта.