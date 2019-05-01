Встретились после скандала: Алсу пришла на шоу к Галкину, который критиковал её дочь

Сегодня, 15:02 \\ Шоу-бизнес

Певица, вероятно, зла на шоумена не держит.

Известная певица Алсу впервые пришла на телевидение после скандальной победы ее дочери Микеллы на шоу «Голос.Дети». На шоу «Сегодня вечером» исполнительница и ведущий Максим Галкин встретились после скандала. Шоумен был одним из тех, который критиковал её дочь. Эфир программы был посвящен Дню Победы приглашенные знаменитости исполняли популярные военные песни и делились историями о подвигах своих родных. Алсу рассказала о ветеранах войны, своих предках, бабушке и дедушке своего супруга Яна Абрамова, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, поэтому тему победы Микеллы в студии никто поднимать не стал. Певица жалеет, что когда была маленькой и общалась со своим дедушкой не расспрашивала ничего о военном времени. После обсуждений певица проникновенно исполнила песню «Землянка».

 Стоить отметить, что после объявления результатов голосования финала «Голос.Дети», где дочь Алсу набрала большинство голосов, многие зрители начали сомневаться в честности голосования. Некоторые знаменитости устроили демарш, а бывшая наставница Микеллы по проекту Светлана Лобода объявила о выходе из проекта.

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Автор - Маргарита Фрет
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