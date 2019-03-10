«Дом-3»: в рамках проекта «Дом-2» руководство может запустить новое шоу

Пользователи считают, что новые построения с вывеской «Дом-3», ремонт на площадке и объявление о кастинге на новый проект — это руководство скандальной программы решило создать обновленную телестройку.

На днях на просторах интернета появилась фотография, которая заинтересовала пользователей и вызвала среди них небольшой ажиотаж. На снимке можно увидеть несколько и построенное здание с большой вывеской «Дом-3». Также из сети стало известно, что известно о новых подробностях нового проекта, а Надежда Ермакова, бывшая участница скандального телепроекта, ищет моделей для нового проекта.

«Для нового шоу на ТНТ нужны яркие, раскрепощенные девушки и парни от 18-ти до 29-ти лет, которые проведут 10 дней на яхте, объедут несколько островов и проверят себя на прочность. Ищем красивых людей с хорошими фигурами, съемки в купальниках и топлес», - говорится в сообщении, которое, якобы опубликовала Надежда. Однако в личном микроблоге подобным сообщениям доказательств не нашлось. Может, Ермакова просто не публикую рабочие моменты на своей личной страничке?

Также и бывшая участница Валерия Фрост общаясь со своими поклонниками ответила на один очень интересующий всех вопрос, вернется ли она на проект «Дом-2», чтобы снова попытаться построить свою любовь. Раньше Валерия опровергали все слухи о своем возвращении и говорили, что на проект больше не придет, а сейчас девушка ответила: «Вернусь, но не в качестве участницы».

Недавно многие пользователи и зрители требовали закрыть скандальное телешоу, где участники отвратительно себя ведут, ругаются матом, скандалят и деруться. Большинство до сих пор требуют закрыть телепроект. Однако теперь им придется терпеть обновленную версию шоу.

Возможно, что в рамках своего проекта «Дом-2» руководство решило запустить новое шоу, а фотографии и возможный кастинг подтверждают тот факт, что на канале ТНТ скоро появится «Дом-3».