Волочкова готова боготворить прислугу, дабы избежать одиночества

Отдых на Мальдивах – таким способом балерина, похоже, намерена удержать домработников от возвращения на родину.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова улетела отдыхать на свой любимый курорт – Мальдивские острова. Однако, судя по всему, балерина не находит себе места вдалеке от Москвы. Все дело в том, что домработники Анастасии вместе с детьми улетели на родину. Вероятно, они отправились к родственникам погостить, пока Волочкова отдыхает на курорте. Однако в сети заподозрили, что прислуга могла навсегда бросить балерину.

Похоже, Анастасия всерьез переживает по поводу того, что Лола вместе с мужем может попросту передумать возвращаться в Москву. Об этом свидетельствуют комментарии примы, оставленные на странице домохозяйки Лолы. Волочкова признается в любви семейству, при этом неоднократно повторяет, что ждет их скорейшего возвращения. «Лолочка, возвращайся скорее», «Я вас люблю и жду домой», - пишет балерина.

По слухам, все семейство живет за счет балерины. Похоже, Волочкова готова боготворить домработников, дабы избежать одиночества. Судя по всему, прима даже готова оплатить им отдых на Мальдивах: «Лолочка, возвращайся скорее. Или ко мне на Мальдивы прямым рейсом». Вполне вероятно, Анастасия попросту боится остаться одинокой, ведь, кроме прислуги, рядом с ней нет никого. Дочь живет с отцом и, видимо, очень редко навещает маму. Таинственного любовника, похоже, на самом деле не существует, иначе бы Настя взяла его с собой на Мальдивы.