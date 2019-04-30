«Заводите детей отдохнувшие»: Замученная Тодоренко могла пожалеть о рождении Майкла

Маленький и капризный ребенок мог стать для супругов обузой.

Сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко уже больше 5 месяцев, однако супруги, видимо, до сих пор не свыклись с новым образом жизни. Судя по всему, Майкл – очень активный ребенок, ведь не дает знаменитым родителям права на отдых. Даже помощи матери Регины, похоже, недостаточно, ведь у звездных супругов практически не остается времени на себя.

Сегодня Регина Тодоренко опубликовала утренний Stories с растрепанной прической, без макияжа и большой порцией кофе, в котором призналась подписчикам, что устала. По словам ведущей, лишь отправив супруга с сыном на прогулку в 7 утра, у нее появилось 40 ценных минут на сон. Похоже, маленький Майкл утроил родителям очередную бессонную ночь, ведь выглядела Регина очень уставшей и замученной.

Поделившись своими заботами, ведущая посоветовала фанатам не спешить с рождением наследников: «Заводите детей отдохнувшие». Прежде чем решиться на этот ответственный шаг, молодая мамочка порекомендовала отправиться на год на какой-нибудь тихий курорта, и там отоспаться и полноценно отдохнуть - судя по внешнему виду Регины, у нее теперь нет права на отдых, и не исключено, что замученная Тодоренко могла пожалеть о рождении Майкла. Вероятно, мальчик был незапланированным ребенком, и Регина была не достаточно готова к тому, что сын так резко изменит всю ее жизнь. Мешая карьере и отдыху супругов, маленький Майкл мог стать для супругов обузой.