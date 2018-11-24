Сергей Лазарев хочет удалиться из соцсетей

Знаменитый российский артист Сергей Лазарев заявил, что удалит личные аккаунты в социальных сетях после интернационального конкурса «Евровидение».

В эфире программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной» Лазарев рассказал о том, что люди начали сходить с ума, в связи с желанием получить лайки. Популярный певец признался, что подписчики обычно крайне негативно реагируют на фотографии из жизни с его страницы в Instagram и оставляют неприятные комментарии. «Пройдет «Евровидение», и я закрою всю эту шарашкину контору», - высказался Сергей. Он считает, что людьми овладевает зависть, и не все понимают, что человек не живет так хорошо, как показывает.

В 2019 году в период с 14 по 18 мая пройдет международный песенный конкурс «Евровидение», Лазарев уже больше недели находится в израильском Телль-Авиве, артист готовиться к своему выступлению во втором полуфинале.