Сергей Лазарев хочет удалиться из соцсетей

Сегодня, 12:56 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый российский артист Сергей Лазарев заявил, что удалит личные аккаунты в социальных сетях после интернационального конкурса «Евровидение».

 

В эфире программы Регины Тодоренко «Пятница с Региной» Лазарев рассказал о том, что люди начали сходить с ума, в связи с желанием получить лайки. Популярный певец признался, что подписчики обычно крайне негативно реагируют на фотографии из жизни с его страницы в Instagram и оставляют неприятные комментарии. «Пройдет «Евровидение», и я закрою всю эту шарашкину контору», - высказался Сергей. Он считает, что людьми овладевает зависть, и не все понимают, что человек не живет так хорошо, как показывает.

В 2019 году в период с 14 по 18 мая пройдет международный песенный конкурс «Евровидение», Лазарев уже больше недели находится в израильском Телль-Авиве, артист готовиться к своему выступлению во втором полуфинале.

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