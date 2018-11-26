«Умоляю, не сжигайте Серёжу»: Разин обратился к супруге Доренко с просьбой его похоронить

Сегодня, 01:00 \\ Шоу-бизнес

«Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек», - написал продюсер «Лаского мая» в новом посте Instagram.

Заслуженный артист Республики Крым Андрей Разин недавно опубликовал новую фотографию главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко с его последней супругой Юлией.

Разин обратился к ней: «Юлия, умоляю, не сжигайте Серёжу. Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек. Он всегда любил православие, он всегда любил землю. Я прошу Вас не делать этого. Не лишайте всех его детей и остальных людей памяти о нем. Они должны приходить на кладбище и видеть могилу. Они должны помнить о том, что у них был отец. Зачем его сжигать? Ещё раз прошу Вас: одумайтесь, отмените это безумное решение».

Андрей общался с дочками покойного, которые уверены, что их отца отравили. Разин требует повторной экспертизы с выяснением настоящих причин смерти.

9 мая журналист ехал на своём мотоцикле, по словам следствия, он потерял управление из-за плохого самочувствия. Он был доставлен в больницу, где и скончался, не приходя в сознание. Врачи уверяют, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Сергей был прославлен скандалами, из-за которых его ни один раз увольняли. Однако, он никогда не отрекался от своих слов и астаивал на своём до самого конца. Доренко достаточно резко высказался в адрес Владимира Путина, назвал его главным виновником трагедии с подлодкой «Курск».

Разин и семья журналиста уверены, что на этот раз Сергей снова перешёл кому-то дорогу, поэтому его решили таким образом «убрать», подстроив смерть в автоаварии.


Поделиться новостью:
Автор - Дарина Ваулова
Главное за неделю

Тарзана на помойку? Королёва заменила мужа-гуляку лучшими друзьями

 Зачем разбираться в проблемах с супругом, если можно о них забыть и развлекаться с...

Семья воссоединилась? Валерия Меладзе засняли с бывшей женой

Певец встретился в Париже с Ириной Меладзе. Город влюблённых мог воссоединить сердца.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.

Спивается, бедняга? Самбурская могла уйти в «запой» из-за скандала с режиссером

Эпатажный уход из театра, «загубленная» карьера, переживания - пользователи считают, что...

С кем останутся дети? Пынзарь может бросить жену из-за ее пристрастия к силикону

Вечная пластика, «ботокс» и операции - Даша рискует потерять мужа, если не остановится в...

Сдержали слово: Меган Маркл и Принц Гарри показали сына журналистам

Первые снимки новорожденного мальчика были сделаны в Виндзорском замке.

«Какая-то бутафория»: Садальский раскритиковал окончательный приговор Кокорину и Мамеву

 «Единая Россия» устроила «показательную порку», уверен актер.

Унижена и раздавлена? Муж Пынзарь молча наблюдает за оскорблениями Дарьи в сети

Об этом свидетельствует бездействие Сергея в сторону обидчиков жены.

«Хитрая до ужаса» - В Сети не поверили оправданиям Брежневой за «игнор» Дня рождения Меладзе

 Брат Константина поздравил его публично, а вот жена не захотела, что насторожило фанатов.

Актер Игорь Стам публично уличен невестой в измене

 35-летний актер Игорь Стам был публично уличен в измене. Неверность своего спутника...

Проявила своё нутро? Жена Николаева бесится из-за отсутствия денег

В этом убеждены пользователи, потому, как популярность супруга очень сильно изменила Юлию.

Война за наследство - Лена Миро прокомментировала меркантильность дочерей Сергея Доренко

 Дети журналиста не хотят делить имущество с молодой вдовой, считает блогер.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ