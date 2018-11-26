«Умоляю, не сжигайте Серёжу»: Разин обратился к супруге Доренко с просьбой его похоронить

«Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек», - написал продюсер «Лаского мая» в новом посте Instagram.

Заслуженный артист Республики Крым Андрей Разин недавно опубликовал новую фотографию главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко с его последней супругой Юлией.

Разин обратился к ней: «Юлия, умоляю, не сжигайте Серёжу. Он должен быть похоронен в гробу, как православный человек. Он всегда любил православие, он всегда любил землю. Я прошу Вас не делать этого. Не лишайте всех его детей и остальных людей памяти о нем. Они должны приходить на кладбище и видеть могилу. Они должны помнить о том, что у них был отец. Зачем его сжигать? Ещё раз прошу Вас: одумайтесь, отмените это безумное решение».

Андрей общался с дочками покойного, которые уверены, что их отца отравили. Разин требует повторной экспертизы с выяснением настоящих причин смерти.

9 мая журналист ехал на своём мотоцикле, по словам следствия, он потерял управление из-за плохого самочувствия. Он был доставлен в больницу, где и скончался, не приходя в сознание. Врачи уверяют, что причиной смерти Доренко стала гемотампонада — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Сергей был прославлен скандалами, из-за которых его ни один раз увольняли. Однако, он никогда не отрекался от своих слов и астаивал на своём до самого конца. Доренко достаточно резко высказался в адрес Владимира Путина, назвал его главным виновником трагедии с подлодкой «Курск».

Разин и семья журналиста уверены, что на этот раз Сергей снова перешёл кому-то дорогу, поэтому его решили таким образом «убрать», подстроив смерть в автоаварии.



