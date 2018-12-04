Спивается, бедняга? Самбурская могла уйти в «запой» из-за скандала с режиссером

Сегодня, 09:29 \\ Шоу-бизнес

Эпатажный уход из театра, «загубленная» карьера, переживания - пользователи считают, что Анастасия пытается скрыть проблемы с алкоголем за широкой улыбкой.

Известная актриса театра и кино Анастасия Самбурская к своим годам решила пересмотреть все свои занятия и поменять направление в карьере, став полноценной певицей. Знаменитость радостным событием решила поделиться со своими подписчиками и рассказала, что собирается покинуть стены театра, но только по завершению сезона.

За пару месяца актриса предупредила руководство о своем уходе, потому не переживала и собиралась спокойно доиграть все роли, а потом уйти. Правда, избежать громкого скандала не удалось. Как известно, артистку собрались лишить всех ее ролей, заменив ее другой актрисой. На своей страничке в социальной сети Instagram Самбурская высказалась по поводу поступка руководства театра и призвала своих фанатов сдать билеты.

Теперь многие и вовсе переживают за Самбурскую, ведь отдать часть жизни на спектакли, подготовку, сцену, роли, а потом получить «пинок» — это очень жестоко. Причиной переживаний послужила видеозапись в микроблоге у Натальи Рудовой, где Самбурская с широкой улыбкой разливает алкоголь по стаканам. По мнению пользователей, склочные разбирательства с руководством очень сильно повлияли на состоянии артистки, а за своими эмоциями она скрывает серьезные проблемы.

Видимо, Анастасия очень сильно переживает и с помощью алкоголя пытается «заглушить» свою обиду. Таким образом, Самбурская могла уйти в «запой» именно из-за скандала с режиссером. Неужели спивается бедняга? Сама девушка старается не рассказывать о своих проблемах и личной жизни, а фотографии с вечеринок и алкоголем у актрисы в микроблоге и вовсе нельзя встретить, по мнению многих, девушка предпочитает вести здоровый образ жизни. Теперь, когда Рудова «спалила» свою подругу за употребление пагубной привычкой, в сети трудом можно говорят, что с Анастасией все в порядке, а может, артиске действительно легче под «волшебным» стаканчиком.

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Автор - Екатерина Браун
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