Раскроет все карты? Николаев может написать книгу про Пугачеву из-за неугасшей любви к ней

Сегодня, 06:28 \\ Шоу-бизнес

Вечные разговоры и истории о примадонне – фолловеры уверены, что любовь композитора к Алле вынудит его рассказать миру об их романе с помощью книги.

Игорь Николаев очень часто упоминает в эфире и своем Instagram Аллу Борисовну. Она, по словам музыканта, помогла сделать ему карьеру и добиться всего, что у него есть.

Николаев может написать книгу про Пугачеву из-за неугасшей любви к ней. Легко заметить, композитор слишком много внимания уделяет персоне примадонны. До ее юбилея Николаев считал дни, освещая каждый отдельной фотографией из их общей молодости. На эфирах программ Игорь также любит рассказывать истории, связанные с Пугачевой и вспоминать ее. В сети предположили, что в связи с этим Игорь напишет книгу о примадонне, чтобы сохранить ее в памяти поклонников. Неужели он раскроет все карты?

По сети не первый день ходят слухи о возможном романе Пугачевой и Николаева. И это не удивительно – в его 19 лет Алла стала для него женщиной, которая «проложила» его путевку в мир шоу-бизнеса. Немудрено, что на тот момент молодой парень не мог устоять перед влиятельной и успешной женщиной. По сей день он публикует архивные снимки с Пугачевой.

Стоит отметить, что постоянные рассказы и такое тщательное внимание к Алле Борисовне кажется странным, ведь Николаев уже давно обзавелся семьей и воспитывает второго ребенка. Хоть Игорь и публикует в своем Instagram фото семьи, но и примадонна в его профиле мелькает подозрительно часто, что и указывает на все еще бушующие в нем чувства к великой певице.

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Автор - Валерия Кирсанова
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