Брэд Питт должен ежегодно выплачивать Анджелине Джоли 16 миллионов долларов

Именно таким было решение американского суда.

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли приняли решение разорвать свои отношения ещё в 2016 году, однако только недавно американский суд смог официально развести пару, которая длительное время не могла поделить между собой шестерых детей и многомиллионное имущество. Согласно последней информации зарубежных СМИ, теперь Питт должен ежегодно выплачивать бывшей супруге алименты в общей сумме 16 миллионов долларов. Если же актер не будет иметь возможности вовремя выплатить всю сумму, то на шесть месяцев он может взять отсрочку платежей.

Сообщается, что за эти деньги Анджелина будет оплачивать содержание двух особняков, одной большой усадьбы в Европе и шикарного дома на территории США. Также за счет Питта будут выплачиваться зарплаты четырем няням, а остальная часть будет уходить на нужды детей и их образование. В свою очередь Джоли будет обязана предоставлять экс-мужу все чеки и данные по платежам.